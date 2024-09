Ue: Meloni, ‘Fitto commissario Italia, portare a casa nomina con contributo di tutti’

agenzia

Roma, 18 set. “Raffaele Fitto è stato indicato come uno dei prossimi vicepresidenti esecutivi della nuova Commissione europea, con un portafoglio che tra fondi di coesione e Pnrr, che come sapete è una delega in cooperazione col Commissario Dombrovskis, vale oltre mille miliardi di euro; con il coordinamento di commissari che hanno deleghe strategiche per la nostra nazione, dall’agricoltura fino all’economia del mare, dal turismo fino ai trasporti. Penso che offra la dimensione del peso dell’Italia in Europa, ma penso che sia anche un riconoscimento del lavoro che l’Italia ha fatto in questi due anni proprio su fondi di coesione e Pnrr, perché obiettivamente ci sono state diverse nazioni che hanno guardato a noi con interesse, con curiosità e che si sono interessate a come stavamo lavorando. Penso che, al netto di questo, quello di Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione europea sia un risultato che ci deve inorgoglire tutti”. Così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento all’assemblea 2024 di Confindustria.