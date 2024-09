Ue: Meloni, ‘Fitto supererà esame ma Italia sia compatta, ogni partito ha un peso’

agenzia

Roma, 17 set. “Se io devo guardare alla competenza, alla serietà di Raffaele Fitto, che è una persona stimata a 360 gradi anche in Europa, non ho dubbi che superi l’esame” del Parlamento Ue, “poi le altre dinamiche sono politiche. E lì chiaramente tutto diventa più complesso. Però, io dico questo, dipende da noi, dipende da quanto l’Italia riesce a muoversi compatta, perché noi dobbiamo ricordare che Raffaele Fitto non è il commissario di Fratelli d’Italia, il commissario del governo, è il commissario italiano. E poiché le forze politiche tutte hanno una loro influenza in Europa, in Europa fa la differenza la nostra compattezza”. Così la premier Giorgia Meloni ospite di ‘Cinque minuti’, su Rai1.

“Faccio l’esempio – va avanti la presidente del Consiglio -: è una forza molto influente nel Parlamento europeo, il gruppo dei socialisti. Ora però nel gruppo dei socialisti la delegazione di maggioranza relativa, cioè quella più numerosa, sono gli italiani. Escludo che il Partito Socialista europeo possa prendere sul Commissario italiano una posizione diversa da quella che indica la delegazione italiana, che è anche la più rappresentativa. Quindi credo che se noi riusciamo a muoverci in maniera compatta, non ho dubbi. Tra l’altro ricordo, ma giusto per storia, Raffaele Fitto, esponente al Parlamento Europeo di Fratelli d’Italia all’opposizione dell’allora governo di centrosinistra, votò Paolo Gentiloni”.