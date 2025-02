Ue: Meloni, ‘indignati per Vance? Avrebbero dovuto mostrare orgoglio prima’**

agenzia

Roma, 22 feb. Le “elite di sinistra” si sono “recentemente indignate per il discorso di JD Vance a Monaco in cui il vicepresidente ha giustamente affermato che prima di discutere di sicurezza, dobbiamo sapere cosa stiamo difendendo. Non stava parlando di tariffe o bilance commerciali su cui ognuno difenderà i propri interessi preservando la nostra amicizia”. Mo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Cpac.