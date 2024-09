Ue: Meloni, ‘intesa con von der Leyen? Ha vinto pragmatismo mamme’

agenzia

Roma, 17 set. Il segreto dietro l’intesa con Ursula von der leyen? “Io faccio quello che dico di solito e forse il vantaggio che ho è proprio che tutti sanno che non c’è trucco e non c’è inganno. Sono una persona leale, sono una persona pragmatica. Penso che alla fine forse è soprattutto un po’ il pragmatismo delle mamme, se devo individuare una risposta”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ‘Cinque minuti’, in onda questa sera su Rai1.