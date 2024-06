agenzia

Roma, 26 giu. ”A chi mi accusa di ambiguità voglio rispondere dicendo che in tema di ambiguità sicuramente sono seconda ad altri se le posizioni di alcuni dei vostri” sono favorevoli all’uscita dalla Nato. ”Prima di parlare dell’ambiguità degli altri, bisognerebbe guardarsi in casa…”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni replicando al Pd in Aula Camera.

