Ue: Meloni, ‘italiano alla guida? Chi parte da nomi vuole riproporre inciucione’

Roma, 29 mag. Un italiano alla guida dell’Ue? “Io ho le mie idee ma non parto dal candidato, parto dalla maggioranza, la politica la fa la maggioranza. Se si parte dal candidato è per tentare di ricostruire il sistema dell’inciucione, della maggioranza arcobaleno, provo a costruire una maggioranza differente, poi parleremo anche del presidente della commissione”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie ‘Italia. Europa, le interviste del Corriere’, online sul corriee.it.