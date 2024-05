Ue: Meloni, ‘mai con sinistra è nel nostro Dna, vale a Roma come a Bruxelles’

agenzia

Pescara, 28 apr. “Quando noi diciamo ‘mai con la sinistra’ non stiamo utilizzando uno slogan buono da campagna elettorale ma da buttare il giorno dopo, parliamo di qualcosa che è nel nostro DNA. Vale a Roma e vale a Bruxelles, non ci interessa stare con tutti o dove stanno tutti”. Cosi la premier Giorgia Meloni nel suo intervento di chiusura della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara.

“Vogliamo fare in Europa quello che abbiamo fatto in Italia il 25 settembre del 2022, mandando finalmente la sinistra all’opposizione anche in Europa. E’ una impresa difficile ma possibile, dobbiamo tentare. Sarebbe una rivoluzione. Vogliamo portare il modello italiano”, rimarca.

