Roma, 6 giu. “Nessuno nega che l’elettrico possa essere una parte alla soluzione per la decarbonizzazione, ma non ha avuto alcun senso auto-imporci il divieto di produrre auto e diesel e benzina a partire dal 2035. È stata una follia ideologica, che va assolutamente corretta”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al direttore di ‘Open’, Franco Bechis.

