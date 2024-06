Ue: Meloni, ‘non si profila cambio passo, così si allontanano cittadini’

agenzia

Roma, 19 giu “L’individuazione degli incarichi apicali” in Europa, i cosiddetti top jobs, “che sono presidente del Consiglio, presidente della Commissione, presidente del Parlamento e Alto rappresentante”, “di solito avviene tenendo conto di quelli che sono i pesi dei gruppi politici. Lì attualmente c’è un tentativo di accordo tra socialisti, popolari e liberali per cercare di sistemare queste caselle. Dirò come al solito come la penso: diciamo che non si profila il cambio di passo attualmente che era stato immaginato. Anche se, per onestà intellettuale, bisogna dire che è anche frutto del risultato delle elezioni”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo a Milano all’evento per i 50 anni de ‘il Giornale’.