Roma, 25 mar. “A livello europeo, in alcuni casi, si è pensato che la transizione verde si dovesse contro gli agricoltori e questa è una follia perché non si può pensare di poter difendere l’ambiente senza chi difende l’ambiente”. Così la premier Giorgia Meloni, a Potenza per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Basilicata.

