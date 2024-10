Ue: Meloni, ‘preoccupa posizione Pse su Fitto, spero Schlein chiarisca

agenzia

Roma, 15 ott. ”Spero che la segretaria Schlein su questo chiarisca e metta una parola definitiva…”. Nella sua replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europee, la premier Giorgia Meloni torna a parlare della posizione del Pd e del Pse sull’indicazione di Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione europea. ”Mi spaventa che il gruppo socialista, che è a favore della Commissione, ci dica che non accetta che all’Italia venga riconosciuto un vicepresidente. Spero che il Pd voglia farsi sentire con il Partito socialista europeo di cui sono la delegazione più numerosa. Confido che questa posizione cambierà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA