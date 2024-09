Ue: Meloni, ‘scelta dolorosa ma Fitto persona giusta, in bocca al lupo’**

agenzia

Roma, 4 set. “Raffaele Fitto ha ora davanti un compito estremamente complesso e allo stesso entusiasmante, e chiedo all’Esecutivo di rivolgergli un grande in bocca al lupo! E sapete quanto per me sia stata una scelta dolorosa designare Raffaele come candidato al ruolo di commissario europeo, e credo che anche per lui lo sia, ma è una scelta necessaria. L’Italia deve essere rappresentata nel migliore dei modi, e io sono convinta che Raffaele sia la persona giusta”. Così Giorgia Meloni, a quanto si apprende, all’esecutivo di Fdi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA