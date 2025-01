Ue: Meloni, ‘se ho influenza spero di spenderla per evitare irrilevanza’

agenzia

Roma, 9 gen. “Non saprei giudicare la lettura di quali siano i leader più influenti, però sicuramente se ho un’influenza cercherò di spenderla in modo proattivo, positivo, concreto per il bene di un continente che altrimenti rischia, in un futuro non lontano da questo, di scivolare verso l’irrilevanza”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno, a proposito del giudizio di ‘Politico’ che l’ha considerata la leader più potente d’Europa.