Ue: Meloni, serve cambio passo, tutte le forze politiche lo hanno ammesso**

agenzia

Roma, 26 giu. Dalle elezioni europee “dobbiamo trarre alcune importanti indicazioni”, “tutte le forze politiche in questi mesi hanno sostenuto la necessità di un cambiamento nelle politiche Ue, nessuno ha detto che sarebbe stato sufficiente mantenere lo status quo. Tutti hanno concordato su un punto: l’Europa deve intraprendere una direzione diversa rispetto al posizionamento preso finora”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA