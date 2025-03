Ue: Meloni, ‘sto da sempre con l’Italia e per l’unità dell’Occidente, mai detto il contrario’

agenzia

Roma, 29 mar “Colgo l’occasione per rispondere a qualche interpretazione della mia intervista a Ft. Qualcuno ha detto ‘è scandaloso’, che voglio stare con Trump. Non so cosa abbiano letto ma io ho detto una cosa diversa, che sto sempre con l’Italia, che sta con l’Europa, e che il ruolo dell’Italia deve essere quello di lavorare per rafforzare e difendere l’unità dell’Occidente, un bene molto prezioso”. Lo ha detto Giorgia Meloni al Congresso di Azione.

