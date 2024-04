Ue: Meloni, ‘von der Leyen candidata? Dibattito non mi appassiona, aspetto voto italiani’

agenzia

Bruxelles, 22 mar. Ursula von der Leyen è ancora una buona candidata per la presidenza della Commissione europea? “Questo è un dibattito che appassiona voi e non me. Io aspetto di vedere come votano gli italiani prima di decidere chi debba fare cosa. Ci sono dei candidati, gli europei voteranno, dopo il voto si vedrà quali sono i pesi e si vedrà cosa si può fare”. Così la premier Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo a Bruxelles.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA