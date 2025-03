Ue: Montaruli, ‘reazione Prodi dimostra cortocircuito opposizione’

agenzia

Roma, 23 mar. “Romano Prodi parla di volgarità ma di volgare c’è solo la sua reazione spocchiosa verso una giornalista, una lavoratrice, che denota il cortocircuito dell’opposizione e che abbiamo già visto in Aula durante il discorso della premier Meloni. È la sinistra che ha attualizzato quel passo del Manifesto di Ventotene portandolo in piazza, Meloni ha risposto su questa attualizzazione evidenziando il limite dello stesso Manifesto proprio sul superamento della democrazia e l’eliminazione della proprietà privata, che nessuno oggi può condividere”. Lo ha affermato Augusta Montaruli. vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, intervenendo ad ‘Agorà’ su Raitre.