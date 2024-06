Ue: Monti, ‘sia con destra che sinistra personaggi di peso in Europa, si segua traccia’

agenzia

Roma, 26 giu. “Le auguro successo per le nomine che arrivino, ma sia sotto governi di sinistra che di destra l’Italia ha avuto personaggi di peso, Prodi, Mogherini, il vicepresidente Tajani e ricordo me stesso, segua questa traccia”. Lo ha detto Mario Monti, intervenendo in Senato, in occasione delle comunicazioni del premier Meloni in vista del Consiglio europeo.

