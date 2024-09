Ue: Morace (M5s), ‘interrogazione per tutelare comunita Lgbtq da attacchi destra’

agenzia

Roma, 12 set. “La destra italiana sta portando avanti una vergognosa guerra contro la comunità Lgbtq+ copiando il modello liberticida dell’Ungheria di Orban. La risoluzione Sasso approvata nella commissione Cultura della Camera dei deputati millanta l’esistenza di abusi didattici nelle scuole, denominati come ‘ideologia gender’, e rappresenta una vera e propria caccia alle streghe palesemente incompatibile con i principi di non discriminazione e uguaglianza di genere promossi dall’Unione europea”. Così in una nota Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“In una interrogazione presentata alla Commissione europea – spiega -chiediamo un intervento dell’esecutivo europeo e un monitoraggio più attento delle troppe potenziali violazioni dei diritti delle persone Lgbtq+ in Italia. La Commissione deve garantire che il governo Meloni rispetti i suoi obblighi in materia di diritti umani e uguaglianza di genere, in particolare nell’ambito educativo. La fantomatica teoria gender non esiste ed è solo uno spauracchio agitato dall’estrema destra per negare la promozione di programmi educativi per una maggiore inclusione sociale di tutti i cittadini”.