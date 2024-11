Ue: Moretti (Pd), ‘per Pd problema non è Fitto, ma spostamento a destra commissione’

agenzia

Roma, 13 nov. “Il problema per il Pd non è certo Fitto commissario ma lo spostamento a destra della prossima commissione europea”. Così la vice capo delegazione del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti.

“Non accettiamo che l’Europa sia guidata dalle forze politiche che vogliono il fallimento del progetto degli Stati Uniti d’Europa. I popolari hanno rotto il patto che avevamo siglato a luglio tra tutte le forze europeiste e liberali e preferiscono stare con l’estrema destra. Non accettiamo ricatti nè bugie. Una maggioranza insieme non è possibile, non c’è nulla che ci unisca”.

