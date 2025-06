Ue, Mosca non ha credibilità per mediare su Israele-Iran

agenzia

'L'unica cosa che interessa alla Russia è la guerra'

BRUXELLES, 16 GIU – “La Russia non ha alcuna credibilità. I ;;precedenti della Russia dimostrano che l’unica cosa a cui la Russia è interessata è la guerra. La Russia ha violato ripetutamente il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. È stato inoltre ricordato il recente accordo di partenariato Russia-Iran, che segnala un rafforzamento della cooperazione in molteplici ambiti, tra cui la politica estera e la difesa. Alla luce di ciò, la Russia non può essere un mediatore obiettivo”. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Anouar El Anouni nell’incontro quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda al riguardo.

