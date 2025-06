Ue: Nardella, ‘non lasciamo maggioranza Von der Leyen ma valutiamo singoli provvedimenti’

agenzia

Roma, 30 giu. “Concordo con Schlein, Von der Leyen ha un collegio di commissari deboli e ne approfitta per accentrare le decisioni e indebolire la dialettica con il Parlamento. In più il Ppe gioca ai due forni votando con noi o con le destre a seconda delle convenienze. Così si tradisce il mandato con i cittadini europei”. Ma “una cosa è far mancare il proprio voto a singoli provvedimenti chiave per promuovere le nostre posizioni su sociale, ambiente, economia ed esteri. Altro è uscire dalla maggioranza, che sarebbe un errore. Così spingeremmo il Ppe a un’alleanza con le destre antieuropee. Per questo dobbiamo continuare a coltivare il dialogo con Ppe e liberali per mantenere l’asse europeista del Parlamento”. Lo dice Dario Nardella, eurodeputato del Pd, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.