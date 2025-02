Ue, ‘nessuna notifica su dazi Usa per acciaio e alluminio’

agenzia

'Non rispondiamo ad annunci generici di Trump, pronti a reagire'

BRUXELLES, 10 FEB – “In questa fase” l’Ue non ha ricevuto “alcuna notifica ufficiale” sull’imposizione di nuovi dazi da parte dell’amministrazione Usa. Lo comunica la Commissione europea dopo l’annuncio di Donald Trump di voler imporre da oggi tariffe del 25% sull’acciaio e l’alluminio importati negli Stati Uniti. “Non risponderemo ad annunci generici privi di dettagli o chiarimenti scritti. L’Ue non vede alcuna giustificazione per l’imposizione di dazi sulle sue esportazioni”, evidenzia Bruxelles, ribadendo di essere pronta a “reagire per proteggere gli interessi delle aziende, dei lavoratori e dei consumatori europei da misure ingiustificate”.

