Ue: Nevi, ‘ruolo Tajani fondamentale, Feltri e Il Giornale perdono credibilità’

Roma, 30 giu. “È gravissimo che ‘Il Giornale’ dia uno spazio così importante a Vittorio Feltri che, come spesso gli capita, ormai, parla di cose che non conosce. Dovrebbe quindi capire che è arrivata l’ora -per lui- di mettersi a riposo. Tra l’altro, chi lo conosce comprende bene che ne ha veramente bisogno. Anche per i suoi lettori, perché non debbano intravedere i segni inequivocabili di una incipiente decadenza. Dovrebbe sapere che mentre lui spara idiozie a raffica, come fosse al bar dopo una bevuta, si è nel bel mezzo di una trattativa delicatissima in cui Antonio Tajani sta svolgendo un ruolo fondamentale per evitare che l’Italia sia ancora relegata in serie B”. Lo afferma il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.