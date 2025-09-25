Ue: Nevi, ‘su Salis Casapound non si azzardi ad attaccare Tajani con falsità totali’

agenzia

Roma, 25 set.-“Casapound non si azzardi ad attaccare Tajani con falsità totali sulla Salis. Tajani si è preso gli improperi della sinistra che lo accusava di non difendere la Salis dal Governo ungherese e ora si prende le critiche da Casapound? Significa che come al solito sta facendo bene, in modo equilibrato e sempre attento a essere coerente con i nostri principi ispiratori”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.