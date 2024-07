Ue: Nevi,’Italia deve stare in partita, posizione Salvini non è nuova, non crea problemi’

agenzia

Roma, 17 lug. “Dopo il discorso della von der Leyen ci sarà la votazione e, se ci saranno più o meno voti, si capirà come si sono orientati i gruppi parlamentari. All’Italia conviene stare dentro la partita e già quanto successo ieri, con il voto alla Metsola, è importante. Mi pare che la Meloni ha deciso di giocare la partita per cambiare in meglio l’Europa come facciamo noi nel Ppe. La posizione di Salvini non è nuova e non crea problemi al governo. La Meloni invece, vuole far svolgere un ruolo più importante all’Italia ed è giusto che contribuisca a costruire una nuova linea d’azione”. Così a Coffee Break in onda su La7, il vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.

