Ue, nuovo testo dagli Usa per la dichiarazione sui dazi

agenzia

'Siamo vicini, ma i dettagli sono cruciali, serve pazienza'

BRUXELLES, 14 AGO – Un portavoce della Commissione Europea ha precisato di aver ricevuto dagli Usa “un nuovo testo” per la dichiarazione congiunta sui dazi, che deve seguire all’intesa politica di base. “Ora lo studieremo, faremo le nostre osservazioni alle controparti americane, continueremo il ping-pong per arrivare ad un testo condiviso”, ha aggiunto. “Siamo vicini, è un documento importante, i dettagli sono cruciali e serve ancora un po’ di pazienza”.

