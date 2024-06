Ue: O. Napoli (Az), ‘Meloni e Schlein si fanno la guerra su pelle Italia’

agenzia

Roma, 29 giu. “A Bruxelles abbiamo pagato, l’Italia più di Giorgia Meloni, un prezzo sanguinoso, vuoi per la prosopopea della presidente del Consiglio, vuoi per la vile opposizione del Pd che esulta per l’esclusione dell’Italia da ogni accordo sulle cariche apicali. È uno spettacolo non so se più triste o più vergognoso quello mandato in scena da Meloni e Schlein che si fanno la guerra sulla pelle dell’Italia”. Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.