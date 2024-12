Ue: Orlando, ‘da Consiglio d’Europa unanimità a mio rapporto su foreign fighters’

agenzia

Roma, 10 dic. “La Commissione Diritti Umani del Consiglio d’Europa, riunita in questi giorni a Erevan in Armenia, ha votato all’unanimità a favore del rapporto sulle compagnie militari private, su foreign fighters e il loro impatto sui diritti umani, della cui redazione avevo ricevuto l’incarico”. Lo scrive sui social il deputato Pd, già ministro della Giustizia, Andrea Orlando, membro della commissione Diritti umani del Consiglio d’Europa riunita in questi giorni a Erevan in Armenia.