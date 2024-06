Ue: Orlando, ‘Meloni con estrema destra, conto sarà pagato da lavoratori e pensionati’

agenzia

Roma, 20 giu. “Penso che la Meloni stia giocando male le carte in Europa, perché non credo che riuscirà a portare organicamente Ecr nella coalizione. Non riuscendo a farlo, e non consentendolo una parte della coalizione cosiddetta Ursula, credo rimarrà con un piede dentro e uno fuori, affrontando la trattativa sulla flessibilità e sui conti italiani nella peggiore delle condizioni. Se guardiamo al nostro portafogli questo posizionamento e l’inseguimento dell’estrema destra a livello europeo, il non aver rotto con loro, l’essersi fatta capo dell’estrema destra, lo pagheremo con i nostri conti, lo pagheranno i pensionati, lo pagheranno i lavoratori”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Tagadà su La7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA