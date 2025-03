Ue: Orlando, ‘Meloni provoca con Ventotene per non rispondere su dazi’

agenzia

Roma, 20 mar. “Giorgia Meloni ha chiaramente fatto una cosa che sapeva avrebbe provocato una reazione, la reazione era inevitabile, ma non ha evitato soltanto di chiarire cosa avrebbe detto oggi e in che misura terra’ conto delle cose molto pesanti che la Lega ha detto sul piano di riarmo. La Meloni ha evitato anche un’altra cosa che secondo me è la cosa in questo momento più importante alla quale la destra è chiamata a rispondere”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, a Tagada’ su La7.

“Che cosa risponde l’Italia e che cosa risponde l’Europa e che cosa va a dire l’Italia in Europa sull’annuncio dei dazi di Trump? Perché questa è una questione che impatta immediatamente nell’economia delle imprese italiane. Non tanto quando arriveranno i dazi. Io sto girando per il paese, sto incontrando imprenditori in tutta Italia che ci dicono di non sapere cosa succederà, e quindi che sospendono gli investimenti, le assunzioni, oppure prolungano la cassa integrazione. Senza bisogno che i dazi entrino in vigore determinano un effetto di incertezza che pesa sull’economia italiana”.