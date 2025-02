Ue: Orlando, ‘sì a difesa comune ma Europa più che a armi, guardi a politica’

agenzia

Roma, 27 feb. “Io credo che affidare, come sino qui è avvenuto, alla sola logica delle armi non è solo pericoloso e folle, è oggi velleitario. L’Europa rischia di cercare nelle armi ciò che avrebbe potuto e può trovare politica. L’idea di una difesa comune è necessaria e condivisibile, ma non è quella la vera forza che l’Europa potrà mettere in campo nel breve periodo”. Lo ha detto l’ex ministro ed esponente Pd Andrea Orlando intervenendo all’evento “Dialogo tra Socialismo e Cristianesimo” in corso a Roma.

“L’Europa grazie alle sue radici costituisce un luogo di equilibri che garantisce una vita migliore più lunga, più piena di qualunque altro luogo della terra. L’Europa che poteva e può essere Ponte si è fatta risucchiare nella logica West and the rest, salvo poi scoprire che the West, qualunque cosa abbia voluto dire, non esiste più”.