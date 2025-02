Ue: Orlando, ‘strumenti e risorse comuni per competitività industria europea’

agenzia

Roma, 5 feb. “Le transizioni non sono solo un fine, sono anche un mezzo per mantenere la competitività dell’apparato industriale europeo, che è possibile soltanto se siamo in grado di accompagnare questi processi. Servono interventi di sostegno che l’Europa non ha saputo mettere in campo. Per questo va rafforzato il budget destinato in questa direzione, per adeguare il livello delle competenze dei lavoratori, per innovare sul fronte tecnologico”. Lo dice l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, oggi a Bruxelles per un incontro sulle politiche industriali con i sindacati al Parlamento europeo.