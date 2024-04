Ue: P.Chigi, ‘soddisfatti da esito discussione su Libano, impulso Italia’**

agenzia

Bruxelles, 18 apr. “Soddisfazione” del governo italiano “per l’esito della discussione del Consiglio Europeo sul Libano, tema aggiunto in agenda su impulso italiano per valutare le ulteriori iniziative che l’Unione Europea può mettere in campo a favore della stabilità del Paese”. Lo rende noto Palazzo Chigi.

“I Capi di Stato e di Governo UE si sono infatti impegnati a continuare a sostenere le persone più vulnerabili in Libano, compresi i rifugiati, gli sfollati interni e le comunità ospitanti in difficoltà, nonché a fornire sostegno per combattere la tratta e il traffico di esseri umani. In particolare, è stata indicata l’urgente necessità di porre in essere le condizioni per un ritorno sicuro, volontario e dignitoso dei rifugiati siriani”.