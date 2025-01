Ue: P.De Luca, ‘contro minacce più investimenti comuni anche in sicurezza e difesa’

agenzia

Roma, 27 gen. “L’intervento di Paolo Gentiloni rilancia un obiettivo fondamentale per il futuro dell’Ue. Di fronte alle sfide e alle minacce attuali è giunto il tempo di mettere insieme investimenti e impegni politici anche nella sicurezza e difesa comune, per garantire l’autonomia strategica dell’UE, per assicurare la tenuta della nostra democrazia e del nostro modello sociale”. Lo dice Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politica europee alla Camera, commentando l’intervento di Paolo Gentiloni su Repubblica in cui rilancia la proposta di istituire fondo comune per la difesa.