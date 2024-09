Ue: P.De Luca, ‘Fitto sostenga posizione europeista, Meloni voterà commissione?’

agenzia

Roma, 17 set. “La composizione della Commissione a trazione conservatrice alimenta delle preoccupazioni. A Fitto va il nostro in bocca al lupo per il nuovo incarico di vicepresidente esecutivo. Questo ruolo rappresenta in particolare un riconoscimento al peso e alla storia dell’Italia”. Così Piero De Luca del Pd.

“È evidente tuttavia che siamo davanti ad un passo indietro per quanto riguarda la sua delega specifica rispetto al portafoglio economico assegnato a Gentiloni. Ha pesato il voto contrario di Meloni alla Presidente von der Leyen. Come voterà ora Meloni per l’intera commissione? Su Fitto, noi confermiamo che valuteremo il suo impegno e l’indirizzo politico che proporrà senza pregiudizi, verificando però con rigore che sostenga una posizione europeista, coerente con le linee programmatiche esposte da von der Leyen, prendendo le distanze dalle posizioni sovraniste di Fdi e Lega, con un impegno chiaro a rappresentare l’Italia e gli interessi dell’Unione, non il suo partito o il suo governo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA