Ue: P. De Luca, ‘Meloni ha reso Italia ininfluente a livello europeo ed internazionale’

Roma, 22 mar. “Le crepe interne alla maggioranza sui temi europei ed internazionali sono evidenti e l’attacco volgare e strumentale al Manifesto di Ventotene, simbolo di democrazia e libertà, serviva a coprire queste gravi divisioni”. Lo ha dichiarato Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee alla camera, a margine del congresso nazionale del Psi a Napoli.

“Si è trattato di un’arma di distrazione di massa per nascondere l’assenza di una visione comune sulle azioni da mettere in campo per il futuro dell’UE sulla difesa europea, sulla risposta ai dazi, e in generale sul rafforzamento dell’autonomia strategica del nostro continente. Per questo, la Premier che voleva fare da pontiere con gli Usa si è ridotta ormai a portavoce di Trump a Bruxelles, complice del tentativo di indebolire e disgregare l’Europa. Meloni ha relegato ormai in una posizione di secondo piano l’Italia, rendendola del tutto ininfluente sui tavoli europei ed internazionali, come emerso chiaramente nelle ultime settimane. È questa l’idea di sovranismo che ha la destra?”.

