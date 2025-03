Ue: P. De Luca, ‘nel Pd lavoro condiviso, costruire vera difesa comune’

agenzia

Roma, 18 mar. “La risoluzione del Pd, frutto di un lavoro condiviso positivo, contiene un messaggio chiaro, l’invito a rafforzare il percorso di costruzione dell’autonomia strategica dell’Europa”. Lo ha detto Piero De Luca, deputato e capogruppo del Pd in commissione politiche europee, a margine della riunione dei gruppi congiunti dem sulla risoluzione Ue.

“Ribadiamo la linea chiara sulla politica estera con il pieno sostegno all’Ucraina e il rilancio di un’azione diplomatica di pace che veda protagonista l’Europa. Condanniamo la guerra commerciale dei dazi invitando ad evitare illusorie scorciatoie bilaterali, ed chiediamo al governo di avviare il percorso per raddoppiare le risorse del prossimo bilancio pluriennale europeo, così come di lavorare a nuovi investimenti con debito comune, sulla scia del Next Generation per rilanciare la competitività e difendere il nostro modello sociale di welfare”.