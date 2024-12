Ue: P. De Luca, ‘Pd non consegna futuro nelle mani della destra nazionalista’

agenzia

Roma, 30 nov. “Il Pd ha fatto bene a votare con senso di responsabilità la commissione Von der Leyen. In questa fase storica, sarebbe stato un errore bloccare la nascita del motore europeo oppure assecondare il disegno dei popolari di consegnare il futuro dell’Europa nelle mani della destra nazionalista”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee alla Camera a margine della iniziativa di Energia Popolare a Roma.