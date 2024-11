Ue: P.De Luca, ‘vigileremo su linea europeista Fitto e commissione’

agenzia

Roma, 21 nov. “La nomina di Fitto è un riconoscimento alla storia e al peso del nostro Paese, fondatore dell’Europa, non al governo italiano. Nel suo ruolo Fitto rappresenterà la Ue e l’augurio di buon lavoro è l’auspicio che porti avanti con determinazione, come il suo predecessore Paolo Gentiloni, le linee programmatiche pro europeiste della Von der Leyen condivise con le forze socialiste, liberali e popolari”. Così Piero De Luca, capogruppo del Pd alla camera nella commissione politiche Ue.