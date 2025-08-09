Ue, ‘pace solo con Kiev al tavolo e sovrana nelle scelte’

agenzia

Portavoce: 'Sosteniamo colloqui'

BRUXELLES, 09 AGO – “L’Ue continua a sostenere i negoziati di pace per porre fine alla guerra di aggressione russa, con l’Ucraina al tavolo e in cui l’Ucraina può prendere decisioni indipendenti e sovrane, che l’Ue sosterrà”. Lo riferisce all’ANSA un portavoce della Commissione europea in merito al vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin e a possibili concessioni territoriali da parte dell’Ucraina.

