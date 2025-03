Ue: Pahor, ‘Europa sia coesa per tracciare sviluppo coraggioso’

agenzia

Gorizia, 15 mar. “Il conferimento di questo Premio è un monito per i tempi e le condizioni in cui versa oggi il mondo. Invece di rispettare l’ordino giuridico internazionale e le sue istituzioni che dovrebbero garantire la pace e la sicurezza, si fa largo la logica della forza bruta e della politica delle sfere di interesse. Sembra che non ci sia più nulla di sacro. L’Unione europea, la nostra patria comune, in queste circostanze si rileva debole, tuttavia questo non significa che non possa essere più forte. Il suo riscatto però non va ricercato nella replica di cattive abitudini e di cattive politiche, ma nello sviluppo e nel consolidamento con saggezza e perseveranza di ciò su cui è nata: la convivenza, la democrazia, i diritti umani, la libertà di parola e la tolleranza”. Lo ha affermato il presidente emerito della Slovenia, Borut Pahor , in occasione del conferimento del Premio ‘Santi Ilario e Taziano-Città di Gorizia’, insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.