agenzia

Roma, 28 feb. “Scendere in piazza per difendere e sostenere l’Europa è un dovere, perché un’Unione più forte e più unita è ciò di cui abbiamo bisogno”. Lo scrive sui social network Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva. “Serve farlo in tutta Italia, per ribadire che il nostro futuro si costruisce insieme, senza esitazioni”, conclude.

