Ue: Paita (Iv), ‘Meloni su Ventotene vergognosa, Senato ne discuta’

Roma, 20 mar. “Ciò che è avvenuto ieri alla Camera sul manifesto di Ventotene da parte della presidente del consiglio è grave per la democrazia, per l’Europa, e se ne debba parlare in Aula”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva, prendendo la parola per prima in apertura di seduta.

“Credo che estrapolare dal contesto le parole di persone al confino, di eroi, sia quanto di più grave, vergognoso e disumano si sia visto negli ultimi anni, in un momento cruciale per la vita del paese. è una cosa che disonora il nostro paese e non rende giustizia alla storia dell’Europa, alla resistenza, all’antifascismo. È una pagina brutta che testimonia qualcosa di recondito nella storia della destra”, ha aggiunto.

