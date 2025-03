Ue: Parrini, ‘Meloni ha perso ogni compostezza, infastidita da perseguitati antifascisti’

agenzia

Roma, 21 mar. “Peggio di Meloni che tuona contro il Manifesto di Ventotene c’è solo Meloni che il giorno dopo fa la vittima per le tante repliche alle sue parole indecenti”. Lo dichiara il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali.

“Bisogna andare al succo della questione – aggiunge – e non inseguire la premier nelle sue manovre e ricostruzioni diversive. Meloni è un’accesa nazionalista che vuole l’opposto di quel che è nell’interesse dei cittadini europei. Vuole meno integrazione europea, istituzioni europee più deboli e la subalternità dei singoli Paesi Ue a Trump”.