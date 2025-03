Ue: Parrini (Pd), ‘Tajani contrappone De Gasperi e Spinelli? È contro la storia’

agenzia

Roma, 22 mar. “È storicamente infondato il tentativo compiuto oggi dal vicepremier Antonio Tajani di contrapporre la visione europea di Alcide De Gasperi e quella di Altiero Spinelli. De Gasperi e Spinelli dopo la seconda guerra mondiale furono, sulla vicenda della Ced e non solo, dalla stessa parte della barricata: quella del federalismo europeo, contro il veleno del nazionalismo. Tajani ha come alleati di governo due partiti sovranisti platealmente ostili al federalismo europeo. Spieghi questa sua contraddizione invece di propinarci distinzioni strumentali”. Lo dichiara in una nota il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali.

