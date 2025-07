Ue, ‘parziale stop a partecipazione di Israele a Horizon’

agenzia

La Commissione: 'non ha rispettato l'accordo di associazione'

BRUXELLES, 28 LUG – La Commissione europea propone di sospendere parzialmente l’accesso di Israele al programma europeo di finanziamento alla ricerca Horizon. Questa sospensione, spiega l’esecutivo Ue, è conseguenza alla revisione dell’art. 2 dell’Accordo di associazione UE-Israele. “Il rispetto degli obblighi” dell’articolo 2 “costituisce una parte essenziale della cooperazione Ue-Israele nell’ambito dell’Accordo, anche per la cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica tra le due parti”. “Sebbene Israele abbia annunciato una pausa umanitaria giornaliera nei combattimenti a Gaza e abbia rispettato alcuni degli impegni assunti nell’ambito dell’intesa comune sugli aiuti umanitari e l’accesso, la situazione rimane grave. Questa decisione inciderà sulla partecipazione di entità israeliane all’EIC Accelerator, che si rivolge a start-up e piccole imprese con innovazioni dirompenti e tecnologie emergenti che hanno potenziali applicazioni a doppio uso, come la sicurezza informatica, i droni e l’intelligenza artificiale. La sospensione proposta è un’azione mirata e reversibile. Non influisce sulla partecipazione di università e ricercatori israeliani a progetti di collaborazione e attività di ricerca nell’ambito di Horizon Europe”, spiega la Commissione illustrando quella che è la prima vera iniziativa nei confronti di Israele sul fronte del rispetto del diritto umanitario. La proposta è stata approvata questo pomeriggio dal Collegio dei Commissari. Per essere adottata, la proposta della Commissione deve ricevere il sostegno della maggioranza qualificata del Consiglio dell’Unione europea.

