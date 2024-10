Ue: Patuanelli, ‘per Fitto Italia ha avuto minimo sindacale, colpa governo’

agenzia

Roma, 15 ott. “L’ho già detto e lo ripeto: Fitto è stato uno dei migliori ministri del governo, ma definire la delega alla coesione una delega di peso non è vero. Credo che l’Italia abbia avuto il minimo sindacale per il ruolo che ha in Europa ed è l’atteggiamento del governo che ha portato a non avere molto di più”. Lo ha detto Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazione del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo.

