Ue: Pd entra nella rete socialisti europei a sostegno di pmi e autonomi

agenzia

Roma, 20 gen. Il Pd entra a far parte della rete dei partiti socialisti europei dedicata al confronto sulle politiche di sostegno alle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi. Il partito sarà rappresentato da Antonella Vincenti, responsabile nazionale del Pd per le Pmi. Si legge in una nota.

La rete “Se4ds : Self-Employed, Entrepreneurs, Enterprise among European Democrats and Socialists”, ha l’obiettivo di discutere le politiche e le misure per favorire l’accesso al mercato dei capitali delle Pmi, sostenere i lavoratori delle piccole e medie imprese e le partite IVA, promuovere la formazione nell’ottica della digitalizzazione e accompagnare le imprese nella transizione ecologica. Tra i componenti dell’associazione anche i responsabili della Spd tedesca e del Ps francese.