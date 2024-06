Ue: Pd Senato, ‘da Meloni confusione e propaganda anti-europea su assegno unico’

agenzia

Roma, 26 giu. “La Presidente del Consiglio Meloni critica confusamente, con spirito anti-europeo, le motivazioni della procedura d’infrazione, aperta dalla Commissione Europea, sulla modifica dell’assegno unico operata dal suo governo”. Così i senatori del Pd Graziano Delrio e Antonio Nicita.

“Nel sostenere che l’Assegno Unico – introdotto anni fa dai governi di centrosinistra – sia uno strumento per sostenere famiglie e natalità, la Presidente Meloni insiste nella coincidenza tra natalità e italianità, come se l’incremento della popolazione debba rispondere solo ai requisiti prescelti dalle pulsioni identitarie di certa destra. Quanto all’obbligo di essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio, espressamente chiesto all’epoca da Lega e Fratelli d’Italia, la Commissione evidenzia che tali due stringenti requisiti violano la legge comunitaria sul coordinamento della sicurezza sociale e sulla libera circolazione dei lavoratori”.